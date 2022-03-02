وصول وفد التفاوض الروسى إلى بيلاروسيا لبدء الجولة الثانية من المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وكانت الرئاسة الأوكرانية، أعلنت إجراء جولة ثانية من المحادثات مع روسيا اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن جولة المفاوضات الأولى انتهت بين الوفدين الروسى والأوكرانى فى مدينة جوميل ببيلاروس منذ عدة أيام، وكان الهدف الأساس منها مناقشة مسألة وقف إطلاق النار فى أوكرانيا، وكذلك وقف الأعمال القتالية.

كما حدد الجانبان عددا من المسائل التى تحتاج إلى حل، والتى من أجلها غادر الوفدان لمناقشة تلك المسائل مع قيادة البلدين.