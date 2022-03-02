ترامب يصف العملية العسكرية الروسية بـ”محرقة”.. ويؤكد: عليهم التوقف عن القتل

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونال ترامب الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه "محرقة" وحث روسيا على وقف القتال، وهو تحول كبير في اللهجة منذ الأسبوع الماضي عندما أشاد الرئيس السابق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع فوكس نيوز، وقال الرئيس السابق إن على روسيا "التوقف عن قتل هؤلاء الأشخاص" واقترح التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

كانت تصريحاته جزءًا من مقابلة واسعة النطاق ، تضمنت انتقادات لطريقة تعامل إدارة بايدن مع الأزمة الروسية الأوكرانية ، والتي كانت بمثابة مذكرة افتتاحية لخطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس بايدن مساء الثلاثاء.

بعد أن قال ترامب إنه "يمكن فعل شيء مع [روسيا] الآن ،" سأله المذيع: "ما الحل".

أجاب ترامب: "حسنًا، عليك أن تتوصل إلى اتفاق عليهم أن يتوقفوا عن قتل هؤلاء الناس. إنهم يقتلون كل هؤلاء الناس، وعليهم أن يوقفوا ذلك، وعليهم أن يوقفوه الآن"، وأضاف: "لكنهم لا يحترمون الولايات المتحدة والولايات المتحدة، لا أعرف، لا يفعلون أي شيء حيال ذلك. هذه - هذه محرقة. هذا أمر مروع يحدث. أنت تشهد وتشاهده على التلفزيون كل ليلة ".

غالبًا ما أثنى الرئيس السابق على الزعيم الروسي القوي فلاديمير بوتين، وعقد قمة تعرضت لانتقادات واسعة مع الزعيم الروسي في هلسنكي خلال فترة رئاسته حيث قال إنه يعتقد أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية مع وقوف بوتين إلى جانبه.

في الأسبوع الماضي فقط، أشاد ترامب ببوتين ووصفه بأنه ذكي لاعترافه بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا على أنهما مستقلتان، تمهيدًا للغزو.

خلال المقابلة، تردد ترامب في القول ما إذا كان يعتقد أنه ينبغي منح أوكرانيا عضوية في التحالف العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلاً إن هذا قرار يجب اتخاذه، وقال ترامب عن هذا الاحتمال: "في الوقت الحالي، سيكون من الأسهل بكثير أن تقول نعم عما كانت عليه قبل ستة أشهر".