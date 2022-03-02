نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهمة محفوفة بالمخاطر.. موعد مباراة الاتفاق والأهلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتفاق والأهلي ، ضمن لقاءات الأسبوع الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب، يستضيف مساء الجمعة 4 مارس 2022 ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، مواجهة قوية وحماسية، تعني الكثير لكل من الأهلي والاتفاق، بذكريات الهزيمة الثقيلة لأصحاب الأرض في الدور الأول، فضلًا عن الرغبة في حجز مكان في الموسم المقبل من دوري المحترفين.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف تفصيلًا على كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الاتفاق والأهلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الاتفاق والأهلي في الدوري السعودي .

مباراة الاتفاق والأهلي

مواجهة صعبة ومحفوفة بالمخاطر، يخوضها فريقا الأهلي والاتفاق ، وإن كانت المباراة أصعب أكثر على أصحاب الديار.

يأتي هذا بعد الإعلان عن إقالة المدير الفني للفريق الصربي فلادان ميلويفيتش يوم الثلاثاء لسوء النتائج، تبعها في اليوم ذاته، استقالة مدير الفريق فايز السبيعي.

ويعاني كلا الفريقين من تذبذب في النتائج، فضلًا عن وضعية صعبة للاتفاق في صراع القاع.

فيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الأسبوع 23 :

نشير هنا إلى مباريات الجولة 23 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، ستقام على 3 أيام.

حيث تقام في اليوم الأول (الخميس)، مواجهتين ناريتين، الأولى مباراة الاتحاد وضمك .

يليها مباراة النصر والهلال في الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض الجديد.

وتستكمل الجولة يوم الجمعة بـ3 مباريات، في طليعتهم بالطبع مباراة الأهلي والاتفاق .

على أن تُختتم مباريات الأسبوع يوم السبت بـ3 مباريات أيضًا، يأتي على رأسها مباراة الشباب والباطن .

نادي الاتفاق

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض، نادي الاتفاق السعودي ، الذي يمر بواحد من أسوأ مواسمه، حيث يحتل الفريق المرتبة قبل الأخيرة في جدول الترتيب.

وفي الموسم الحالي، خاض فارس الدهناء 21 مباراة، نجح في الفوز بـ4 مباريات فقط، وتعادل في 8 أخرى، ولكن تلقى الفريق 9 هزائم.

وبرصيد 20 نقطة وصافي (-11) هدفًا، يقع الكوماندوز في المركز الـ15.

ولدى النواخذة مواجهة هامة مع الهلال، مؤجلة من الجولة الـ20.

وخلال مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة، تمكن الفريق من حصد نقطتين فقط، من تعادلين إيجابيين مع الشباب (2-2) والرائد (1-1).

فيما تلقى 3 هزائم أمام أبها (1-2) ثم الطائي بهدف، وأخيرًا الفتح برباعية نظيفة.

وغابت الانتصارات تمامًا عن قلعة اتي الشرقية منذ آخر انتصار على الفيصلي في الأسبوع الـ13 بهدف نظيف.

نادي الأهلي

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الأهلي السعودي مواجهة الجمعة، باحثًا عن فوز يدفعه بعيدًا عن مناطق الخطورة في جدول الترتيب.

حاليًا يحتل قلعة الكؤوس المرتبة الـ11 في جدول الترتيب، برصيد 25 نقطة وصافي (-2) هدف.

حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، و11 تعادلًا، ولكن خسر في 7 مباريات.

وفي مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري، تمكن الأسود من حصد 6 نقاط، من 3 تعادلات وانتصار وحيد وخسارة واحدة.

حيث فاز على الفتح بهدف، قبل أن يتعادل بنتيجة واحدة مع كل من ضمك والتعاون والفيحاء.

وخسر في ديربي جدة أمام الاتحاد بنتيجة (3-4).

تاريخ مواجهات الاتفاق والأهلي

على صعيد المواجهات بين الأهلي والاتفاق في الدور السعودي ، فقد سبق للفريقين أن التقيا من قبل في إجمالي 86 مباراة وفق ما جمعته “ثقفني”.

فاز الأهلي في 42 لقاءً، بينما حقق الاتفاق الفوز في 24 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 20 مواجهة.

على مستوى الأهداف المسجلة في لقاءات الاتفاق أمام الأهلي ، أحرز الأسود 132 هدفًا، فيما سجل فارس الدهناء 91 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الاتفاق والأهلي ، فكانت فوز الاتفاق بنتيجة (6-2).

جاء ذلك خلال مواجهة الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2018 ، والذي فاز به النصر بفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

وعن أكبر فوز حققه الأهلي ضد الاتفاق ، فكان بنتيجة (5-0)، والذي تحقق في مناسبتين.

الأولى في ذهاب الدوري السعودي الممتاز موسم 1979/1978 والذي توج الهلال بلقبه.

أما الثانية فكانت في مواجهة الإياب من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2018 .

يُشار إلى أن مباراة الذهاب بين الأهلي والاتفاق في الموسم الحالي، قد انتهت بفوز أهلي جدة بنتيجة عريضة (4-0).

موعد مباراة لاتفاق والأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المرتقبة، مساء الجمعة، في تمام التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت مصر، السادسة إلا الربع ( 5:45 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الأهلي والاتفاق ، فسيقوم كما تعودنا في “ثقفني” الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عنه قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

وتقوم قنوات إس إس سي (الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي ) بتغطية أحداث المواجهة، عبر قناة SSC 1 .

وبشأن معلق مباراة الأهلي والاتفاق ، فوفق ما وردنا في “ثقفني” سيكون المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كواليس وتفاصيل وآخر الأخبار حول موعد مباراة الأهلي والاتفاق والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الفريقين في الموسم الحالي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، وتاريخ لقاءات الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي .