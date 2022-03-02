نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام نوافيكم بها الآن، حيث أعلن بشكل مؤخرا مسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العالي على الكشف عن نتائج القبول الموازي الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نوافيكم ونستعرض أمام حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي تم التأكيد على بدء الإعلان عنها الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث عشرات الآلاف من الطلاب يباشرون بحثهم على طريقة الحصول على تلك النتائج واستخراجها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى مختلف الجامعات العراقية على ان يتم التشديد على ان ظهور نتائج القبول الموازي يأتي بشكل الكتروني وذلك لمنع زيادة التجمعات والازدحام على المدارس لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي اصبحت موجودة حالياً بشكل وبصورة الكترونية امام جميع الطلاب والطالبات فى شتي المحافظات العراقية على نحو نوافيكم به الان عبر الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة الاستعلام الصحيحة عن نتائج القبول الموازي فى شتى الجامعات العراقية بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني او غيرها من البيانات التي جاءت أمام الطلاب على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي والرقم الامتحاني

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون امامكمالنتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.