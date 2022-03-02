بلينكن لنظيره الأوكرانى: سنوفر لكم الدعم الأمنى والمالى والإنسانى باستمرار

جدة - نرمين السيد - وذلك بحسب ما أوردت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل. وكانت القوات الروسية، شنت عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية وسط إدانة من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، مما تسبب فى فرار الآلاف من المواطنين إلى الحدود مع البلاد المجاورة.

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