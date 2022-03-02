الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذلك بحسب، ما أفادت "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكانت 141 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت مشروع قرار يدين العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا وسط معارضة 5 وامتناع 35 دولة أخرى.

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