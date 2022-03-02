مندوب روسيا: الحكومة الأوكرانية تتحمل مسؤولية توزيع الأسلحة على المدنيين

جدة - نرمين السيد - قال المندوب الروسى فى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأوكرانية تتحمل مسؤولية توزيع الأسلحة على المدنيين، لافتًا إلى أن القوات الأوكرانية ترغم المدنيين على البقاء فى المدن وعدم خروجهم عبر الممرات الإنسانية.





ولفت فاسيلى نيبينزيا، خلال كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عرضتها قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين فى شرق أوكرانيا يعانون تحت القصف الأوكرانى والعملية الروسية هدفها حماية دونباس، مؤكدًا أن دول الغرب متواطئة فى الانقلاب على الرئيس المنتخب عام 2014 وتم تقييد المواطنين من استخدام اللغة الروسية. وأشار المندوب الروسى فى الأمم المتحدة إلى أنهم على يعلمون الضغوط التى تمارس على عدد هائل من الدول للتصويت لصالح مشروع القرار المطروح فى الجمعية العامة.

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