نائب الرئيس الأمريكى: واشنطن لن ترسل قوات لمحاربة الروس فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت هاريس - فى تصريحات إعلامية نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن "ما سنواصل فعله هو الوقوف بحزم مع حلفائنا من حيث إعادة تقييم ما نجريه بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لشنها جهومًا على أوكرانيا"، موضحة "أن كل الأمور مطروحة على طاولة المناقشات للنظر فيها وبصراحة".

وأضافت هاريس : "ما لن نفعله ويجب أن نقول ذلك أيضًا، حسبما صرح الرئيس، جو بايدن باستمرار، هو أننا لن نضع قوات أمريكية فى أوكرانيا لمحاربة الروس على الأرض أو فى الجو".

وتابعت : "لكننا حازمون فى استعدادنا للدفاع عن حلف شمال الأطلسى (ناتو) وكل شبر من أرضه وسنواصل فعل ذلك"، مشيرة إلى أن بلادها تراقب عن كثب تصرفات روسيا وتقييم ما إذا كان هناك استهداف متعمد للمدنيين ولانتهاك القانون الدولى، معربة عن قلقها إزاء ذلك.

وأردفت : "هذا أمر يجب علينا جميعًا الانتباه إليه، فذلك عمل وحشى وانتهاك لجميع المعايير والمبادئ التى نتخذها نحن خاصة كدول تابعة للناتو على محمل الجد من حيث حماية سيادة أى دولة وتكامل أراضيها".

ووضحت نائب الرئيس الأمريكى أن بلادها ستواصل تقديم مساعدات إنسانية وكذلك مساعدات أمنية لشعب أوكرانيا، مضيفة أن روسيا بالفعل تشهد تأثير الإجراءات الانتقامية الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة ضد موسكو، مؤكدة : "العملة الروسية (الروبل) فى سقوط حر وأن ما قد شاهدناه هو أن سوق الأوراق المالية الروسية مغلق، وما رصدناه هو أن روسيا قد تلقت تصنيفا ائتمانيا غير مرغوب فيه، لذا فنحن ندرك أن ذلك له تأثيرا".

وأشارت هاريس إلى "أن ما سيظهره التاريخ أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، انتهى به الأمر بصورة أساسية إلى تقوية الناتو وإضعاف روسيا"، لافتة إلى أنها تحدثت أمس مع قادة دول لاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا ورومانيا بشأن كيف ستواصل الولايات المتحدة دعم الحلفاء، كما أشادت أيضًا بالرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، قائلة : "إنه قد أظهر شجاعة غير عادية .. وكان مصدر إلهام لنا جميعًا".