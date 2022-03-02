عاجل-بدء تصويت الأمم المتحدة على مشروع قرار يدين العملية العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، ببدء التصويت على مشروع قرار فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة العملية العسكرية فى أوكرانيا.





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