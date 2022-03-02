إن السلطات الجزائرية قد أعلنت بعض التفاصيل التي تخص المنح الشهرية للأشخاص العاطلين، تلك التي قد كشف عنها الرئيس عبد المجيد بشكل رسمي وتناقلتها وسائل الإعلام بالتوقيع الذي قد قام به رئيس الجزائر لهذا المرسوم التنفيذي، ولقد وضعت بعض الشروط التي تخص التقدم لمنحة البطالة الجزائرية، وإليكم طريقة التسجيل في منحة البطالة ٢٠٢٢ الجزائر والمعلومات اللازمة حول ذلك.

طريقة التسجيل في منحة البطالة ٢٠٢٢ الجزائر

إن وكالة التشغيل قد وفرت رابط للوكالة الوطنية الذي يخص التشغيل بمنحة البطالة، وبإمكان كافة الشباب المتعطلين الذين لم يحصلوا على العمل أن يسجلوا به، إذا توفرت به الشروط المحددة لهذه المنحة، وإليكم طريقة التسجيل وهي كالآتي:

تدخل لموقع منحة البطالة الجزائرية لهذا العام 2022.

تكتب كافة البيانات الشخصية بالطريقة الصحيحة.

تضغط فوق خانة التسجيل.

تسجل رقم البطاقة.

تضغط بعدها على زر إرسال.

الشروط المطلوبة للحصول على منحة البطالة بالجزائر

إن حكومة الجزائر قد وضعت بعض الشروط حتى يتم قبول الأشخاص العاطلين عن العمل لمنحة البطولة الجزائرية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

لابد أن يكون المتقدم ذو جنسية جزائرية.

أن يكون عاطل أي ليس لديه عمل، ولا يحصل على دعم أو حتى راتب من قبل أي جهة حكومية وليس لديه مصادر دخل.

عمر المتقدم لا يكون أكبر من 40 سنة أي يكون بين 19 سنة و 40 وتعطى الأولوية للمتقدمين الأقدم بالمنحة.

عليه أن يكون قد قام بالتسجيل بالوكالة الوطنية الخاصة بالتوظيف وأن تكون هذه المرة الأولى للتسجيل ولا تزيد المدة عن ست شهور.

عدم كون المستفيد مقيد بأي مؤسسة تعليمية. التخصص بالتدريب المهني أو حتى التعليمي ولا يستفيد من أي هيئة لإنشاء المشاريع الصغيرة أو حتى الحصول على قرض.

لا تقبل السيدة المتقدمة لمنحة البطالة وزوجها لديه وظيفة.

التقديم لمنحة البطالة الجزائرية

إن منحة البطالة تقدم من الحكومة الجزائرية متمثلة بوزارة العدل، وهي تهدف لخدمة شباب الجزائر المتعطلين عن العمل، سواء كانوا متخرجين حديثاً أو من سنوات وهى تساعد الشباب حتى يعولوا أسرهم ويلبوا الاحتياجات اليومية لهم، والمنحة تقدر بحوالي 13 ألف دينار، أي ما يعادل 82 يورو وتصرف تلك المنحة مع ابتداء شهر مارس، مع القيام بتقديم الشئون الصحية يكون التسجيل عبر موقع الصندوق الوطني، وكتابة جميع البيانات وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.