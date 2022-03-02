الاستعلام عن ابشر توظيف برقم الهوية 1443 وشروط القبول في ابشر و حجز موعد الأحوال تعديل المهنة عبر ابشر

الاستعلام عن ابشر توظيف برقم الهوية وشروط القبول في ابشر للتوظيف 2022 وكيفية تعديل الشهادة برقم الهوية 1443 وأيضا خطوات تعديل المهنة في منصة ابشر للمواطنين السعوديين والمقيمين حيث تعد تلك الخدمة احد اهم الخدمات المقدمة من ابشر والتي تهم الكثير من الرجال والنساء الباحثين عن فرص العمل التي تعلن عنها الجهات الحكومية عبر خدمة ابشر توظيف التي تقوم باستلام طلبات التوظيف والتسجيل في الوظائف في ابشر وأيضا الاستعلام عن نتائج القبول للتوظيف كل ذلك من خلال التسجيل في ابشر 2022.

خدمات ابشر للتوظيف 1443

أولا يمكن للمواطنين الباحثين عن فرص العمل في ابشر انشاء سيرة ذاتية للتسجيل في الوظائف التي يتم الإعلان عنها وتتناسب وفق تخصصه وشهادة التخرج.

أيضا تعمل المنصة على جعل طريقة استلام طلبات التوظيف موحدة لكافة الجهات.

ثم تقدم خدمة الإعلان عن نتائج القبول للوظائف بعد عملية الفرز واختيار الأسماء المرشحة لتلك الوظائف.

كذلك يمكن للمتقدم استرجاع رقم طلب التقديم في حال فقدانه.

الاستعلام في ابشر للتوظيف برقم الهوية

الدخول على موقع استعلام نتائج القبول.

ثم الضغط على خيار اشعار القبول في داخل الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك يتم ادخال البيانات الشخصية في الخانات الموضحة مثل: أولا رقم الهوية الوطنية. ثم ادخال تاريخ الميلاد. وبعد ذلك رقم هوية الاب في حالة عدم زواج المواطن. أيضا هوية الزوجة في حالة ان كان المواطن متزوج.

كذلك يجب تحديد القطاع الخاص بالوظيفة.

وأخيرا الاطلاع على النتائج النهائية للقبول في ابشر للتوظيف برقم الهوية.

كيفية تعديل المهنة في ابشر 1443