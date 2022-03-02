بأقل راتب بدون ضمانات ولا كفالات تمويلك فورى خلال 3ساعات وبمعدل نسبة سنوى ثابت

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بأقل راتب بدون ضمانات ولا كفالات تمويلك فورى ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والذي يساعد العميل في سرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها ، من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب المنتج ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.
بأقل راتب بدون ضمانات ولا كفالات تمويلك فورى خلال 3ساعات فقط
تمويلك فورى بدون كفيل ولا أي ضمانات ، أحد العروض التمويلية التي يقدمها بنك ساب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة ، كما يعمل البنك علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ، وذلك خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب ، وفور التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك للاستفادة من العرض ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب.
مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب لقطاع الأفراد بالمملكة
- قام بنك ساب في المملكة العربية السعودية بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة.
- يوفر البنك للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي.
- موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل الشخصي وذلك خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب.
- التمويل الشخصي من بنك ساب لا يحتاج إلى وجود ضمانات ولا كفالات.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك ساب ، حيث يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 5 سنوات.
- يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي من بنك ساب ، وذلك بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأساسي.
- يوفر بنك ساب للعملاء إمكانية سداد المديونية القائمة لدى الجهات الأخرى.
الشروط والأحكام العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك ساب
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب بموافقة سريعة خلال 3 ساعات فقط.
- إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي ، يشترط ألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عمره عن 58 سنة.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا يقل عمره عن 21 سنة ، ولا يزيد عمره عن 60 سنة للاستفادة من هذا العرض.
- يشترط ألا يقل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين عن 3000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين الوافدين يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 10000 ريال سعودي.
- يجب لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي ، أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن شهر واحد ، وذلك إذا كان من المواطنين السعوديين.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين الوافدين ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب قرض بنك ساب لقطاع الأفراد بالمملكة بدون ضمانات ولا كفالات.
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