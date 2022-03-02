الوفد الروسى للمفاوضات: بحث مسألة وقف إطلاق النار مع الجانب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أكد الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا، اليوم الأربعاء أنه سيتم بحث مسألة وقف إطلاق النار مع الجانب الأوكرانى، لافتًا إلى أنهم فى انتظار وصول الوفد الأوكرانى للمفاوضات غدًا وأنه تم فتح ممرًا أمنيًا لأعضائه.



وذلك بحسب، ما أفادت "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكانت القوات الروسية، نفذت عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية.

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