مندوبة أمريكا تدعو أعضاء الأمم المتحدة لإدانة العملية العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت مندوبة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أنه يجب التصويت بـ نعم لإدانة العملية العسكرية الروسية للتأكيد على مبدأ المحاسببة والتمسك بالأمن.





وأضافت "غرينفلد" خلال كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عرضتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا يمكن السماح بإعادة مشاهد الحروب العالمية ويجب توحيد هدفنا نحو وقف الحرب، متابعة علينا أن ندعو روسيا إلى التوقف عن عملياتها العسكرية وحماية سيادة أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية، شنت عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية وسط إدانة من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، مما تسبب فى فرار الآلاف من المواطنين إلى الحدود مع البلاد المجاورة.