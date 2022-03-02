إيرباص تعلن التوقف عن تقديم خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء - "إن تعليق الخدمات يتماشى مع العقوبات الدولية المعمول بها الآن".
وكانت شركة "بوينج" الأمريكية المنافسة قد أعلنت، فى وقت سابق، إغلاق مكتبها فى كييف مؤقتا، كما علقت جميع خدمات الصيانة والدعم الفنى وقطع الغيار لشركات الطيران الروسية.. وتمثل الشركتان الغالبية العظمى من أسطول طائرات الركاب الروسى.
ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على شركات الطيران الروسية، حيث تحتاج الطائرات إلى صيانة مستمرة.
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