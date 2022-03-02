كيفية طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي بالأردن 2022 والشروط المطلوبة

كيفية طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي حيث يرغب عدد كبير من المواطنين في الأردن في التعرف على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي، وهي المساعدات التي يتم تقديمها من قبل الديوان الملكي الهاشمي من الملك عبدالله الثاني بن حسين، والذي يسعى الى تقديم عدد من المساعدات المالية المختلفة لتوفير احتياجات الأشخاص الأكثر احتياجا في جميع أنحاء الأردن، وذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها للحصول على المساعدات، كما نتعرف على رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور للتعرف على كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي في الاردن.

كيفية طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي

يتيح الديوان الملكي الهاشمي في الأردن إمكانية التقديم الكترونيا بطلب الحصول على مساعدة مالية من الديوان، حيث تم التوضيح بأن هذه المساعدات خاصة بالمواطنين في الأردن فقط بناء على ما أعلنه الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف الى رفع مستوى المعيشة الخاص بالمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة وتوفير كافة احتياجات المواطنين الذين هم بحاجة لهذه المساعدات في المجالات المختلفة في الحياة، حيث يتم تقديم الطلب الى الديوان من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم تقديم خطاب رسمي الى موقع الديوان الملكي الهاشمي المطروح من قبل الملك عبدالله الثاني.

في مقدمة الخطاب يتم إرسال التحية الى الملك عبدالله الثاني.

ومن ثم يتم البدء في كتابة الطلب والمساعدة المالية التي يرغب بها المواطن، على ان يقوم بتوضيح كافة المشاكل التي تواجهه والأسباب التي دفعته الى تقديم هذا الطلب.

ارفاق كافة البيانات الأساسية الخاصة بمقدم الطلب مثل الاسم والعنوان وغيرها.

ويمكن الحصول على خدمات الدائرة، من خلال مراجعة مبناها الكائن في الديوان الملكي الهاشمي/ رغدان، الطريق المؤدّي إلى منطقة الهاشمي الجنوبي، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي: 8:30 صباحاً إلى 3:30 مساء. ما عدا يومي الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية.

شروط الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

ومن أهم الشروط التي تم تحديدها لكي يتم الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي ما يلي.