لافروف يضع شرطا لوقف القتال.. "نريد قائمة بالأسلحة الممنوعة"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو ما زالت ملتزمة بنزع سلاح أوكرانيا، وإنه ينبغي أن تكون هناك قائمة بأسلحة محددة لا يمكن نشرها على الأراضي الأوكرانية.
وقال لافروف: "لابد من تحديد أنواع معينة من الأسلحة الهجومية التي لن يتم نشرها أبدا في أوكرانيا ولن يتم صنعها".
وأضاف لافروف أن روسيا اعترفت بالرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا، ورحب برغبة زيلينسكي في الحصول على ضمانات أمنية واصفا ذلك بأنه "خطوة إيجابية".
وأضاف "مفاوضونا مستعدون لجولة ثانية من المحادثات لمناقشة هذه الضمانات مع ممثلي أوكرانيا".
وقال زيلينسكي في مقابلة أمس الثلاثاء إنه ينبغي لروسيا وقف قصف أوكرانيا قبل عقد أي محادثات أخرى. وطالب بضمانات أمنية، لكن من حلف شمال الأطلسي وليس من روسيا.
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