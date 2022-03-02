روسيا ترسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الرومانية بسبب انتهاك حقوق الروس

جدة - نرمين السيد - وقال السفير الروسى لدى رومانيا، فاليرى كوزمين، بحسب "روسيا اليوم"، إنه بالطبع قدمنا احتجاجنا لدى السلطات الرومانية، وأرسلنا مذكرة بالأمر إلى وزارة الخارجية الرومانية.
وأكد أنه طلب من وزارة الخارجية الرومانية تقديم معلومات عن حالات محددة لانتهاك حقوق الروس، وأنها وعدت باتخاذ الإجراءات كلما أمكن ذلك.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الرومانية دان كاربونارو، أن "بلاده ستغلق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية"، فيما ردت روسيا بقرار مماثل.
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