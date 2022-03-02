رابط استطلاع نتائج الثالث المتوسط 2021 الخارجي الدور الاول عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط استطلاع نتائج الثالث المتوسط 2021 الخارجي الدور الاولمن قبل زارة التربية والتعليم بالعراق للعام الدراسي 2021/ 2022 بالتزامن مع ترقب إعلان الوزارة عن نتائج الاختبارات الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في شتى المحافظات بالعراق بصفة عامة، وهذه الاختبارات التي تتم تخت إشراف وزارة التربية والتعليم العراقية لنتائج اختبارات الصف الثالث المتوسط التي يتم على تطبق جدول زمني متعلق بسير العملية التعليمة في قبل محافظات العراق لكافة الطلاب والطالبات لجميع المراحل الدراسية المتنوعة، حيث أن انتهى الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات بظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية بالوقت الحالي، وقد أشارت على أهمية تطبيقها، ونحن في السطور القادمة سوف نتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق.

رابط استطلاع نتائج الثالث المتوسط 2021 الخارجي الدور الاول

قد أكدت المصادر الموجودة في وزارة التربية والتعليم العراقية بالفترة الأخيرة عن قرب الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق للدور الأول، وهذا بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب والطالبات، وبعد ذلك سوف يتم طرحها عبر الرابط الإلكتروني المتعلق بوزارة التربية والتعليم، وهذا من ضمن التسهيلات المتبعة على كلاً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للقيام باستخراج النتائج بشكل إلكتروني من خلال الرقم الامتحاني دون أن تكون بحاجة للذهاب للمدارس المتنوعة في شتى محافظات العراق.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها قد انتهت من خطوات الاستعلام عن كافة نتائج الاختبارات للصف الثالث المتوسط بالعراق في شتى المحافظات عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة التربية والتعليم، كما أن من الممكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق اتباع هذه الخطوات: