عروض سوزوكي 2022 الجديدة علي في الشهر الحالي لجميع المواطنين بأقساط غير مسبوقه

عروض سوزوكي 2022 الجديدة من احدث واهم عروض السيارات التي تم إطلاقها مع بداية شهر مارس والتي تسال عنها الكثير من المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لشركه عبد اللطيف جميل علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض العروض الجديدة والمنتجات التمويلية أيضا التي تلبي جميع احتياجات المواطنين وتناسب حياتهم اليومية. ومن اهم هذه العروض عروض الراجحي مع بليز بيتزا وخصومات تصل إلي 15% عند الشراء بمبلغ 90 ريال أو اكثر. كما تم الإعلان أيضا عن عروض ميتسوبيشي 2022 الجديدة في الشهر الحالي ومعرفه سيارات العروض بأقساطهم. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح وشرح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض وقسط كل سياره. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طرق التواصل مع الشركة والحصول علي سياره.

عروض سوزوكي 2022 الجديدة

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل للسيارات عن طلاقه لمجموعه من العروض الجديدة علي جميع السيارات والتي شملت عروض سوزوكي 2022 الجديدة. كما أعلنت الشركة أيضا علي أن جميع العروض متاحه لجميع الموجودين بالمملكة من مواطنين ومقيمين. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن موعد بدء العروض والتي تبدأ من 9 فبراير 2022 وتنتهي في 5 مارس 2022.

عروض عبد اللطيف جميل

كما تم الإعلان أيضا عن السيارات التي شملتهم العروض والتي أعلنت عنها الشركة. والتي نوضحها من خلال الأتي:

ديزاير 2022 GL 1.2 بقسط 829 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

ارتيجا 2022 GL 1.5 بقسط 1207 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

ديزاير 2022 GLX 1.2 بقسط 858 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

ارتيجا 2022 GLX 1.5 بقسط 1307 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

فيتارا 2022 GLX بقسط 1528 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

جيمني 2022 GL 1.5 بقسط 1646 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض سوزوكي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض سوزوكي 2022 الجديدة. وذلك عن طريق زياره احد فروع الشركة أو الاتصال علي رقم المبيعات الخاص بالشركة وهو 8002442211.