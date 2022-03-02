نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول وصرف التأهيل الشامل للأيتام وأصحاب الهمم hrsd.gov.sa وتوقعات بمعونة ومكرمة رمضانية من الملك سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول وصرف التأهيل الشامل hrsd.gov.sa شروط وضوابط الاستحقاق لإعانة الأيتام وذوي الإعاقة، وكذلك طريقة الاستعلام عن ميعاد الصرف شهر شعبان 1443 الموافق مارس 2022، وطريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل hrsd.gov.sa برقم الهوية الوطنية، وذلك للأيام وذوي الإعاقة، وكذلك طريقة تحديث البيانات الخاصة بالتأهيل الشامل، وذلك على رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وهي خدمة تقدمها الوزارة للمشمولين بدعم الحكومة السعودية.

خطوات تسجيل البيانات وتحديث التقرير الطبي للتأهيل الشامل 1442

ويعتبر التأهيل الشامل إحدى مظلات الحماية الاجتماعية، والتي يستفيد منها محدودي الدخل من مواطني المملكة،والتأهيل الشامل عبارة عن إعانة مالية تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشمل المعوق واليتيم على حد سواء، هذا وسنتناول من خلال هذا التقرير موعد نزول وصرف إعانة التأهيل الشامل لشهر شعبان 1443، وكذلك الشهور التالية، وحتى نهاية العام الهجري الحالي.

موعد نزول وصرف التأهيل الشامل للأيتام وأصحاب الهمم hrsd.gov.sa لشهر شعبان 1443

صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد نزول التأهيل الشامل سيكون قبل بداية شهر رمضان 1443، وذلك صبيحة يوم صباح يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، ويأمل مستفيدي الضمان بكافة البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية أن يصدر الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهاته لصرف معونة رمضانية لهذا العام، كما في الأعوام السابقة، خاصة مع موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي تضرب جميع الدول بما فيها المملكة، وتجدر الإشارة إلى أنه في رمضان الماضي 1442 تم تخصيص مبلغ لتلك المعونة الرمضانية بلغ 1.9 مليار ريال سعودي، وتم صرفها لمستحقي ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على راتب إعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام

تتاح هذه الإعانة للأيتام أيضا.

من وزارة الصحية بتحديد نوع الإعاقة ونسبتها.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد وأسرته عن 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل ببرنامج التأهيل الشامل مقيم بالمملكة.

أن لا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.

ألا يكون الرغب في التسجيل يتقاضى أي أجر أو مساعدة من الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة بالمملكة.

ألا يكون المستفيد من البرنامج من رواد دور الرعاية الاجتماعية.

نوع الملفات التي يمكن إرفاقها، يمكن إرفاق الملفات من نوع (JPG,JPEG,PDF) فقط.

الحجم الأقصى للملف المرفق يجب أن لا يتعدى حجم الملف المرفق الواحد عن 2 ميجابايت.

خطوات الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل hrsd.gov.sa

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قسم المعاقين والأيتام. إدخال رقم المستفيد. إدخال رقم الهوية الوطنية. اختيار نوع الإعانة سواء كانت إعانة إعاقة، أو أعانة الأسرة الكافلة للأيتام. إدخال التحقق من الاستخدام البشري، وهو الرقم المكون من عدة أرقام. وأخير الضغط على كلمة عرض. في حال عدم تمكنك من الحصول على المعلومات الكافية، أو في حال رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال على هاتف الوزارة 0114778888.

كيفية متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

بعد تقديم طلب الإعانة المالية الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة بالمملكة السعودية، يمكن متابعة حالة الطلب التي تقدمت به عن طريق الضغط على أيقونة “طلباتي”، هذا بالإضافة إلى ما سيصلك من رسالة نصية على هاتفك الجوال الذي قمت بتسجيله،، وذلك في حال حدوث أي تغير على حالة الطلب.

ألية التقديم على إعانة التأهيل الشامل

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم تمكن المستفيد من التأهيل الشامل من الحصول على المعلومات الكافية عن برنامج التأهيل الشامل، فقد أتاح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم مُخصص للاستفسارات، وبذلك يمكن الاتصال على رقم هاتف الوزارة “0114778888”، وذلك لمزيد من المعلومات.