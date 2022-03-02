موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي برقم الامتحاني PDF من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، تكثر عليها عمليات البحث بدرجة كبيرة من أجل التعرف على جميع نتائج القبول الموازي التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، وكيفية الاستعلام عن هذه النتائج التي يتابعها ألاف الطلاب والطالبات من أجل الاستعلام عنها بكل سهولة أمام كافة الطلاب والطالبات على أن تتم بشكل إلكتروني، وقد زادت عمليات البحث بشكل مكثف بالتزامن مع البدء في كافة أعمال رفع الدرجات بشكل مجاني على مستوى شتى محافظات العراق، بإطار توفير الخدمة المجانية التي يتم تقديمها من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية، لعرض نتائج الطلاب والطالبات بشكل إلكتروني، بظل أزمة انتشار فيرس كورونا المستجد، وبناءً عليه سوف نعرض عليكم الآن رابط وخطوات الاستعلام عن هذه النتائج أون لاين.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

سوف نعرض عليكن الرابط الخاص بالاستعلام عن جميع نتائج القبول الموازي بالعراق للعام الدراسي 2021/ 2022، وعلى أن يتم هذا من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد أوضحت الوزارة بأن الأن بإمكان كافة الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم للتعليم الموازي بالجامعات العراقية لعام 2022 من خلال المواقع المفعلة من قبل الوزارة، إلى جانب طرح الحدود الدنيا لنتائج القبول الموازي 2022 من خلال موقع وزارة التعليم العالي في العراق، وبالتالي شهدت محركات بحث جوجل إقبال متزايد على رأس الساعة من أجل التعرف على كافة الخطوات المتبعة من قبل الطلاب والطالبات للاستعلام الإلكتروني عن النتائج كما صرحت الوزارة وهذا ما سوف نتعرف عليه في السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

جاءت خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي سهلة وبسيطة ليقوم بها الطالب وهو في المنزل دون الحاجة للخروج وتتمثل في الآتي:ـ