عاجل- ماكرون يعلن وصول جنود فرنسيين إلى رومانيا ضمن قوات الناتو

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنهم سيواصلون الجهود فى البقاء على اتصال مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن بلاده ليست فى حرب مع روسيا.





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