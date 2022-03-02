الآن منحة البطالة الجزائرية شروط الحصول على منحة الجزائر 2022 بكل سهولة

قدمت دولة الجزائر كافة المعلومات المتعلقة بالمنحة الشهرية التي قررت الجزائر تقديمها لمواطنيها الغير عاملين، وكان ذلك بناءًا على القرارات التي اتخذها عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر، لكي تكون الجزائر من أوائل الدول التي سعت لعمل مثل هذه الخدمة والتي تعد من أفضل الخدمات التي تعود بالنفع على المواطنين، خصصت الوزارة مبلغ 13 ألف دينار جزائري (82 يورو) والتي سوف يحصل عليها المواطنين في الميعاد المحدد لها.

شروط الحصول على منحة الجزائر 2022

المنحة المقدمة من دولة الجزائر لمواطنيها لها مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين المتقدمين من أجل الحصول على المنحة هذه الشروط هي:

لكي يحصل المواطن على المنحة لابد أن يكون معه الجنسية الجزائرية.

أن يكون طالب المنحة من الأفراد الغير عاملين الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم، ولا يحصلون على دعم أو يتقاضون رواتب من أي شركة أو مؤسسة حكومية.

يجب أن يتراوح عمر طالب المنحة ما بين 19 إلى 40 سنة، وتزيد فرصة كبار السن في الحصول على المنحة أكثر من الشباب صغار السن.

يجب أن يكون طالب المنحة قد قام بالتسجيل في منحة البطالة المتاحة على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، وألا يكون قد قدم في المنحة قبل ذلك بمعنى أدق أن يكون التقديم للمرة الأولى.

لا يجب أن تتعدى فترة التقديم مدة تبلغ 6 أشهر.

أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية في حالة كان مطلوب منه ذلك.

لا يجب أن يكون المتقدم من طلاب الجامعات أو المعاهد والمدارس المهنية.

في حالة النساء المتقدمات للمنحة يجب أن يكون أزواجهن عاطلين عن العمل.

عدم حصول المتقدم على قروض من أي جهة مالية عمومية بهدف إنشاء مشروع صغير.

طريقة التقديم في منحة الجزائر 2022

يمكن لأي مواطن جزائري التقديم في المنحة الخاصة بالبطالة من خلال القيام بعمل الآتي: