رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار www.pmhi.ly ليبيا 2022

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار، اتاحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رابط التسجيل في منظومة مصر الادخار www.pmhi.ly بعد ان تم اطلاق مبادرة حكومة الرئيس للاسكان الشباب ودعم الفئات المحتاجة رسميا يوم الأحد السابع والعشرون من شهر فبراير 2022. ورغم مرور أربعة أيام من اطلاق منظومة التسجيل ما يزال البحث بشكل مكثف عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا عن طريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 وما هي الوثائق المطلوبة للتقديم على مبادرة اسكان الشباب التي طال انتظارها كثيرا بعد الوعد الذي قدمه رئيس حكومة ليبيا عبدالحميد الدبيبة في الأيام القليلة الماضية، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن آلية التسجيل عبر منظومة مصرف الادخار والاستثمار العقاري pmhi.ly

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار

نظرا لانتشار فيروس كورونا والإجراءات التي فرضتها الحكومة الليبية على كافة المواطنين، يستطيع كافة الشباب في دولة ليبيا التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة بكل سهولة وبشكل الكتروني دون عناء التنقل الى مصرف الادخار وذلك من خلال رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار www.pmhi.ly الذي تم تفعيله يوم 27-02-2022 وللتقديم على منظومة القروض السكنية ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

او خطوة يجب القيام بها وهو الدخول مباشرة على منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار.

بعد ظهور الواجهة الرئيسية للموقع سوف نضغط على عبارة كلمة تسجيل جديد

ثم تأتي مرحلة كتابة البيانات المطلوبة منك وتدوين رقم الهاتف الشخصي الخاص بك.

ثم ادخل الحروف الموضحة في الصورة التي امامك باللغة الإنجليزية

سوف تصلك مباشرة رسالة على جوالك مدون فيها كلمة المرور التي من خلالها تستطيع الدخول على حسابك في الموقع

بعد يجب عليك إعادة كتابة رقم هاتفك والنقر على التسجيل الدخول

ثم تأتي مرحلة مهمة وهي: رفع جميع الوثائق المستندات الضرورية لإتمام عملية التقديم

يذكر ان الحكومة الليبية اكدت في وقت سابق ان القروض السكنية التي سوف تمنح للشباب وفق معايير محددة، اذ ان الأولوية للشباب المحتاجين وأصحاب الدخل الضعيف من لا يملكون مسكن عائلي، كما يحق للمهاجرين الليبيين تسجيل طلباتهم في أماكن إقامتهم او المناطق التي يرغبون في القامة عليها مستقبلا.