منظومة القروض السكنية للشباب وطريقة التسجيل في عبر موقع pmhi ly libya

منظومة القروض السكنية للشباب هي مبادرة قام بطرحها رئيس الحكومة الليبية لإسكان الشباب، وفي خلال الأيام القليلة الماضية وبالتحديد يوم 27 من شهر فبراير 2022 ميلادي، قد قد تم التنوية عن فتح باب التسجيل في المنظومة حيث يقوم الشباب والأسر الأشد احتياجاً من التسجيل في الموقع الخاص بالمنظومة ليتمكنوا من الحصول علي قرض عقاري من بنك الادخار الليبي، لذا يزداد خلال الفترة الحالة مؤشر البحث عن رابط منظومة القروض التي تعد من أهم الفرص التي يحصل عليها الشباب من حيث الدعم وخاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت علي اقتصاد جميع البلدان العربية بشكل عام، ومراعاة لظروف الشباب فقد قامت الحكومة الليبية بتخصيص جزء من المال والذي يصل الي مبلغ مليار وخمسمائة دينار ليبي لدعم الشباب المقبلين علي الزواج والأسر الأشد احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم، تحت شروط معينة سوف يتم عرضها من خلال المقال.

منظومة القروض السكنية للشباب وشروط التسجيل

من خلال المقال يمكنك التعرف علي التسجيل في منحة الزواج ليبيا، أما عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي القرض فهي كالتالي:

لتسجيل فقط من خلال رابط منظومة الإسكان للشباب.

يشترط أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية الليبية.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يملكون أي عقارات أخري خاصة بهم.

منظومة القروض السكنية للشباب وطريقة التسجيل

أشارت الجهات الحكومية أنه علي المواطنين ترقب تفعيل الرابط ويجب علي الراغبين في الحصول علي القرض اتباع الخطوات التالية للتسجيل في الموقع :