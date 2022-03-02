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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الاجازات المرضية منصة صحة برقم الهوية 1443 ليست بالإمر الصعب خاصة بعد أن قامت وزارة الصحة السعودية بإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملكة سليمان بن عبد العزيز بإطلاق منصة صحة والتي تؤدي بدوها في مساعدة كافة المواطنين السعوديين سواء العاملين في قطاع الصحة أو غيرهم من مواطني المملكة العربية السعودية؛ حيث تساعد المنصة الموظفين في رفع التقارير وتسجيل الإجازات المرضية أو رفعها ومتابعة حالتها بالإضافة إلى إمكانية التحقق من صحة البيانات الخاصة بالمرضى وكذلك الأطباء، كما تقدم المنصة خدمة حجز مواعيد الزيارات المرضية والتي تنظم وتسهل على المواطنين زياراتهم للمنشآت الصحية، وتسهيلاً على كافة العاملين فسوف نتعرف في حيثيات هذا المقال عبر موقع ثقفني عن خطوات الاستعلام عن الاجازات المرضية منصة صحة برقم الهوية 1443.

الاستعلام عن الاجازات المرضية منصة صحة 1443

تسهيلاً على العاملين في وزارة الصحة السعودية قامت الوزارة بتوفير منصة إلكترونية تضم العديد من الخدمات الإدارية التي يحتاج إلى الموظفين في عملهم بشكل يومي ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الاجازات المرضية عبر منصة صحة والتي يمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة الصحة الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنزول إلى منتصف الصفحة الرئيسية، ومن ثم قم بالضغط على أيقونة “ الاستعلام عن الإجازة المرضية “.

“. سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بإدخال البيانات قم بتسجيل البيانات في المكان المخصص لها وهي:(رمز الخدمة – رقم الهوية أو رقم الإقامة).

وأخيراً انقر على زر “استعلام“.

التسجيل في منصة صحة

كثيراً ما يبحث العديد من الموظفين عن الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة صحة وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية لمنصة صحة، لذلك سنتعرف على طريقة التسجيل فيما يلي:

في البداية قم بزيارة رابط موقع منصة صحة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ تسجيل حساب جديد “.

“. سيتم فتح نموذج التسجيل قم بتعبئة معلومات الحساب ومعلومات مدير الحساب في الحقول المخصصة لها وهي: (اسم الحساب بالعربي – اسم الحساب بالإنجليزي – شعار الحساب – رقم الهوية – تاريخ الميلاد).

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ تحقق “، ومن ثم قم بتفعيل زر الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام.

“، ومن ثم قم بتفعيل زر الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام. ثم انقر على زر “ إنشاء حساب “.

“. بعد ذلك قم بتنشيط الحساب من خلال الضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. ثم قم بالضغط على زر “ تفعيل الحساب “.

“. سيتم الانتقال الانتقال إلى تبويب جديد قم بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال، ثم انقر على زر “ تحقق “.

“. سيقوم النظام بإرسال رمز التحقق في رسالة نصية إلى رقم الجوال الذي تم تسجيله، قم بإدخاله واضغط على زر “ تأكيد “.

“. بعد ذلك قم بإنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها مرة أخرى.

وأخيراً قم بالضغط على زر “تسجيل الدخول“.

وبذلك تكون قد انتهيت من التسجيل بنجاح وبإمكانك التصفح في منصة صحة والاستفادة من الخدمات المقدمة من المنصة.

طريقة تسجيل إجازة مرضية في منصة صحة 2022

تتمثل الطريقة التي يجب اتباعها عند الرغبة في تسجيل إجازة مرضية في النقاط التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخول في موقع منصة صحة.

بعد ذلك قم بفتح قائمة الخدمات، ومنها قم باختيار أيقونة “ الإجازات المرضية “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب جديد قم بالضغط على أيقونة “ إدخال الإجازة المرضية “.

“. قم بتسجيل كافة التفاصيل الخاصة بالإجازة المرضية بما في ذلك المدة المحددة لها، تاريخ البدء والانتهاء، وغيرها.

وأخيراً قم بالنقر على زر “إرسال“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول كيفية الاستعلام عن الاجازات المرضية منصة صحة 1443، كما تناولنا خطوات إنشاء حساب جديد عبر منصة صحة.