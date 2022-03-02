رابط منصة قوى تسجيل دخول qiwa.sa فتح حساب جديد أفراد

تقدم حكومة المملكة الكثير من الخدمات الرقمية منها رابط منصة قوى تسجيل الدخول تلك الحدمة التي توفر التقديم على الكثر من الطلبات مثل نقل الكفالة، وسنتعرف على طريقة فتح حساب عبر رابط qiwa.sa للأفراد، ومنها الحصول على الكثير من العمليات الإلكترونية المتميزة بدون الخروج من المنزل، مثل طلبات تصاريح العمل وما يستحدث على حسب التطورات والتحديثات التي تقوم بها الجهات المسئولة عنها، حتى تتماشي ومتطلبات وحاجات العملاء من المواطنين والمقيمين

موقع منصة قوى تسجيل الدخول

بدايةُ نتعرف على كيفية الوصول إلى رابط منصة قوى تسجيل الدخول، ثم البدء في طريقة انشاء حساب مستخدم جديد من بين الخدمات التي توفرها المنصة للأفراد، حيث تقدم منصة قوى العديد من الخدمات للأفراد أو الشركات، كما يستفيد منها أصحاب الأعمال، ومنها يمكن إنجاز العديد من العمليات أو الطلبات التي ترسل إلكترونياُ للجهات المختصة لإبداء الرأي أو الحصول على الموافقة في الأمور التي تتعلق بقطاع العمل.

تتبع منصة قوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتوفر خدمات متعلقة بسوق العكل السعودي ولخدمة الباحثين عن العمل، بما يوافق والقوانين واللوائح التي تم إطلاق تلك الخدمة على إثرها، وهذا يرجع إلى سعي الوزارة لرفع مستوى تقديم الخدمات وتعزيز مستويات الشفافية عبر الاعتماد على خدمة إلكترونية تسهيل من إجراءات تقديم الطلب في الكثيرة من المجالات.

التسجيل في منصة قوى أفراد

طريقة التسجيل في منصة قوى هي أمر يجب أن يتعرف علية شخص يريد الاستفادة من حدمات المنصة الإلكترونية وقد سهلت وزارة الموارد البشرية إجراءات التسجيل في المنصة حتى تمكن المستفيدين من سرعة الدخول و‘نشاء الحساب الشخصي للأفراد وتتمثل الخطوات في الدخول على موقع منصة قوى الرسمي، واختيار رابط إنشاء الحساب للمستخدم الجديد ثم إدخال البيانات.