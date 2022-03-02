رسالة تأهيل الضمان sbis.hrsd.gov.sa نفاذ إيداع رواتب المؤهلين بالموعد وكيفية إعادة التسجيل

رسالة تأهيل المطور sbis.hrsd.gov.sa نفاذ وصول أغلب رسالات القبول والتأهيل للضمان المطور بالمرحلة الثانية من وصول رسائل التأهيل، بالقبول أو بالرفض، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوحيد مواعيد صرف الرواتب الخاصة بمستفيدي الضمان المطور، توحيد موعد صرف راتب الضمان لمستفيدي النضام القديم والمرحلة الأولى وكذلك المرحلة الثانية.

رسالة تأهيل المطور sbis.hrsd.gov.sa نفاذ إيداع رواتب المؤهلين بالموعد وخطوات إعادة التسجيل

يتسلم مستفيدي الضمان المطور رسائل الأهلية عبر الهواتف النقالة على الأرقام التي تم تسجيلها عند التسجيل بمنصة الدعم والحماية، وذلك لمستفيدي المرحلة الثانية من التأهيل، وقد تم تأهيل بعض المتقدمين وينتظروا موعد إيداع راتب الضمان بينما يقوم غير المؤهلين بالبحث عن طريقة التعامل مع رسالة غير مؤهل للحصول على معاشات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وصول رسالة التأهيل على أرقام الهواتف النقالة

أعلن مستفيدي المرحلة الثانية عن وصول رسالة التأهيل على الهاتف النقال، تفيدي بالقبول أو عدم التأهيل، حيث أعلنت الوزارة إرسال رسائل الضمان تدريجيا على الهواتف النقالة بالأرقام المسجلة لديها كما أعلنت تحديد موعد إيداع رواتب المرحلة الجديدة، وقد قامت عبر منصتها على تويتر توحيد مواعيد الصرف لمستفيدي النظام القديم والجديد، والذي يتم مع بداية الشهر الهجري.

“لم تصلني رسالة التأهيل .. ماذا أفعل؟”

تصل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسئلة المواطنين وخاصة على الأرقام المجانية الخاصة بالوزارة، ويقوم موظفي الوزارة بالرد على أغلب الرسائل وتقوم الوزارة بنشر الرد على الأسئلة الشائعة على تويتر وكان من أكثر الأسئلة شيوعا هو التصرف مع رسالة عدم التأهيل والذي يتم كالتالي:

يقوم الموان بالاتصال من جديد على ارقام الوزارة، 19911، أو يتم إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157.

تصل إليه رسالة تفيد بأسباب عدم التأهيل.

يكون من أسباب عدم التأهيل مخالفة شروط الضمان.

من الممكن أن يكون عدم وصول رسالة التأهيل بسبب عدم استكمال بيانات المستفيدين، يجب استكمال كافة البيانات عند التسجيل.

عدم استكمال بيانات التابعين حيث يكون على رب الاسرة إضافة بيانات التابعين وأرقام الهاتف النقال لهم.

التصرف مع رسالة غير مؤهل

يقوم المواطن بمراجعة الرسالة على الهاتف النقال.

يتم معرفة سبب الرفض.

يقوم بإعادة التسجيل من جديد على منصة الدعم والحماية واستكمال البيانات المنقوصة.

يكون عليه حفظ الطلب بعد مراجعة البيانات جيدا وتسجيل رقم الهاتف النقال.

يتم الحصول على رقم الطلب للاستعلام عنه إلكترونيا أو هاتفيا بعد ذلك.

كيفية التسجيل في منصة الدعم والحماية