جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف سيناريو الأفغان العرب ومدى قابلية تكراره فى أوروبا: وتعيد هذه الدعوة للأذهان ما حدث فى سوريا وأفغانستان، حيث كرر المسؤولون دعوات الأوروبيين للمشاركة فى القتال ضمن الجيش الروسى. واستخدمت أوكرانيا استخدمت دعايا للضغط على الأوروبيين، كما روجت بأن روسيا إن نجحت فى هزيمتها سيشمل الخطر أوروبا كلها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف- العائدون من أوكرانيا.. هل تصنع أوروبا سيناريو الأفغان العرب؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.