الجزائر: تنظيم رحلة إجلاء للعالقين فى البلدان المجاورة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه تم برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، تنطلق غدا الخميس، من العاصمة الرومانية بوخارست إلى الجزائر.
وبحسب البيان، دعت الخارجية الجزائرية أفراد جاليتها، ممن عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة بالتواصل مع الأجهزة الدبلوماسية فى بوخارست قصد اتباع الإجراءات اللازمة لتسجيلهم فى رحلة الإجلاء.
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