مقتل 3 أشخاص في تفجير استهدف شاحنة للشرطة بجنوب غرب باكستان

أعلنت الشرطة في باكستان أن قنبلة انفجرت بالقرب من شاحنة صغيرة تابعة للشرطة جنوب غرب البلاد، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شرطي وشخصين آخرين وإصابة 27، معظمهم من المارة.

والهجوم وقع في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان على طريق فاطمة جناح الذي يمر عبر أحد الأسواق، بحسب ضابط الشرطة فداء حسين، الذي عرف الشرطي المقتول بأنه أجمل سادوزاي.

وأشار إلى أن أحد المصابين حالته حرجة، وأن النيران اشتعلت في عدة متاجر في السوق بعد التفجير، مضيفا: "شاحنة الشرطة كانت على ما يبدو هدفا للهجوم".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، لكن تم في السابق إلقاء اللوم في مثل هذه الهجمات على حركة "طالبان" الباكستانية وجماعات مسلحة ومتمردة أخرى.

كانت بلوشستان مسرحا لتمرد طويل من الجماعات البلوش الانفصالية التي شنت على مدى عقود تفجيرات وهجمات بإطلاق نار على مدنيين وقوات أمن للضغط من أجل مطالبهم بالاستقلال.

كما أن لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم "داغش" وجود في بلوشستان.

وتصر إسلام أباد على أن القوات الباكستانية قمعت التمرد في بلوشستان لكن العنف استمر هناك.