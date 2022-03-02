نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع 23.. موعد مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم ثقفني، موعد مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي 2022، في المواجهة التي تقام مساء يوم الخميس 28 مارس 2022، وذلك لحساب مواجهات الأسبوع الثالث والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ومن المقرر ان يخوض الفريقين هذه المباراة على ملعب مارسول بارك، ويأمل النصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز بقوة، فيما يطمح الفريق الضيف في الاقتراب من المركز الثاني وذلك من خلال الإنتصار في هذه المواجهة، وفي هذا التقرير نتابع معكم تفاصيل موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال.

يدخل فريق الهلال هذه المباراة وهو يتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، وقد تمكن من الوصول إلى النقطة 37 مع بقاء ثلاثة مباريات مؤجلة له، على الجانب الآخر وفي المقابل يدخل صاحب الأرض والجمهور هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري، فيما استطاع الوصول إلى النقطة 44، وقد حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب فريق أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022

يستضيف فريق النصر نظيره الهلال، مساء يوم الخميس 28 آذار الجاري، من أجل خوض مباراة الجولة الثالثة والعشرون من الدوري السعودي، ويحتضن هذه المواجهة المهمة ملعب مرسول بارك، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 7.00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي الساعة 8.00 بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وفي تمام الساعة 9.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وسنتابع معكم أحداث هذه المنافسة فور اطلاق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022

نوفر لكم جميع القنوات التي تنقل وتذيع مباراة الهلال ضد النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يرغب الكثير من عشاق الكرة السعودية في الحصول على تردد القنوات الناقلة، وقد أعلنت قنوات SSC اس اس سي السعودية عن نقل أحداث اللقاء الكبير بين الفريقين، وتمتلك شبكة SSC حقوق البث المباشر والحصري لهذه البطولة، ومن المقرر أن يتم عرض هذه المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى SSC1 SD، أيضا على قناة SSC1 HD، وقد كلف بالتعليق على اللقاء المعلق الصوتي فهد العتيبي.