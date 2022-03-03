الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، إنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا خلال الصراع، وذلك حتى منتصف ليل الأول من مارس.

وقال المكتب في بيان صدر في جنيف بعد أسبوع من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا: "معظم هؤلاء الضحايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة...بما يشمل القصف المدفعي الثقيل وأنظمة الصواريخ متعددة القذائف والضربات الجوية".

وأضاف أنه يعتقد أن الحصيلة الحقيقية "أكبر بكثير"، خاصة في الأيام الماضية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بسبب تأخر الإبلاغ عن أعداد الضحايا في بعض المناطق التي دار فيها قتال عنيف.