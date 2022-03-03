أميركا تؤجل تجربة صاروخ عابر للقارات وسط توتر مع روسيا

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، أنه سيؤجل تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من الطراز مينيتمان 3، في محاولة على ما يبدو لتهدئة التوتر، بعدما أعلنت روسيا أنها ستضع قواتها النووية في حالة تأهب قصوى.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون): "في مسعى لإظهار أنه لا نية لدينا للانخراط في أي أفعال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها، أصدر وزير الدفاع توجيها بتأجيل تجربة إطلاق الصاروخ مينيتمان 3 الباليستي العابر للقارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع". وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار "لإثبات أننا قوة نووية مسؤولة".

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