البنتاجون: روسيا تواجه تحديات لوجيستية ومقاومة قوية من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "كيربى"، فى تصريحات له، بحسب قناة "إكسترا نيوز" : "نأخذ التدابير اللازمة لخفض مخاطر التصعيد الروسى في أوكرانيا". وأكد المتحدث باسم البنتاجون، أنهم لن يتخذوا خطوات مماثلة لما قامت به روسيا بوضع القوات النووية قيد التأهب، مشيرًا إلى أن وضع روسيا قواتها النووية فى حالة استنفار أمر خطير.

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