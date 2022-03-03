سلسلة انفجارات تهز كييف.. وقوات روسية تدخل خيرسون

دوّت أصوات انفجارات عدة، ليلة الخميس، في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت تمكنت قوات روسية من الدخول إلى مدينة خيرسون شرقي البلاد.

وأفاد مراسل "سكاي نيو عربية" في كييف بسماع دوي انفجارات بالقرب من محطة مترو دروزبي ناروديف في العاصمة، في حين سمع دوي انفجارين كبيرن في وسط كييف.

وفي تطور آخر، قال رئيس بلدية مدينة خيرسون، إيغور كوليخاييف إن "المدينة محاطة" بالقوات الروسية، مشيرا إلى أن الوضع في عاصمة المنطقة الجنوبية متوتر مع دخول القوات الروسية إلى المدينة واستيلاءها على المباني الإدارية.

في غضون ذلك، تعرضت مدينة إزيوم للقصف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية محلية عن نائب رئيس البلدية فولوديمير ماتسوكين.

وقال ماتسوكين إن الهجوم أصاب مبنى سكنيا ومنزلا خاصا.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الخاصة الأوكرانية "لن تتمكن من أسر رجال المدفعية الروس بعد الآن".

وحذرت قيادة قوات العمليات الخاصة الأوكرانية من أنها ستقتل أسرى المدفعية الروس رداً على "قصفهم الوحشي" للمدنيين والمدن.

وفي تطور ذي صلة، قالت السلطات المحلية وسكان في ماريوبول، إن الوضع يتدهور "من ساعة إلى أخرى" في المدينة التي بها الميناء الأوكراني الرئيسي على بحر آزوف جنوب شرقي البلاد، مع قصف الجيش الروسي وسط المدينة ومناطق سكنية.

وقصفت المدفعية الروسية مناطق سكنية بينها مستشفى للولادة ومدرسة، مما أدى إلى إصابة 42 شخصا، وفق المجلس البلدي.

وتعد السيطرة على ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها نحو 410 آلاف نسمة، أمرا استراتيجيا بالنسبة لروسيا، لأنها ستسمح لها بالربط بين قواتها في شبه جزيرة القرم وتلك الموجودة في المناطق الانفصالية في دونباس.