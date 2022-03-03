الدفاع الروسية: تجهيز أكثر من 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع الروسى، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إنه تم تجهيز أكثر من 10 آلاف و500 طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وأن القوافل الأولى تنتظر بالفعل وصولها إلى الطريق.





وذكر ميزينتسيف - فى تصريحات خلال مؤتمر صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - لقد "تم تشكيل قوافل محملة بشحنات إنسانية لتقديم المساعدة لسكان أوكرانيا. هذه مواد غذائية ومواد بناء وضروريات أساسية". وتابع أن "الحكومة الفيدرالية مع المناطق الروسية جهزت بالفعل أكثر من 10 آلاف و500 طن من البضائع الإنسانية"، وأن العمل فى هذا الصدد كان جاريا بشكل كثيف للغاية". وأضاف ميزينتسيف أن قافلة مساعدات إنسانية من شبه جزيرة القرم وصلت بالفعل إلى المراكز السكانية فى جنوب أوكرانيا، موضحًا أن المناطق الأخرى التى تجمع قوافل إنسانية تشمل بيلجورود وبريانسك وفورونيج وكورسك وروستوف. وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ستضمن أمن مرور المساعدات، فى حال كانت أوكرانيا مستعدة لإنشاء ممر إنسانى للمدنيين.

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