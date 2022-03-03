الرئيس الأوكرانى: نحن أمّة حطمت فى أسبوع واحد مخططات العدو

جدة - نرمين السيد - وأضاف في مقطع فيديو نشره على تطبيق إنستجرام، "نحن أمّة حطّمت في أسبوع واحد مخطّطات العدو، ومخطّطات مكتوبة منذ سنوات ومخطّطات خبيثة ملؤها الحقد لبلدنا ولشعبنا".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن "بالغ التقدير للسكّان الأبطال" الذين يقاومون القوات الروسية ويحاولون صدّ تقدّمها في اليوم السابع للعملية العسكرية التي بدأتها موسكو على بلاده.

من ناحيته، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الرئيس الروسى بوتين اعتقد أنه قادر على تقسيم حلف الناتو واتضح أنه مخطئ.

وأضاف بايدن، أن الغالبية العظمى من دول العالم تدين حرب بوتين، مؤكدا أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يظهر وحدة عالمية غير مسبوقة.

قالت تقارير إعلامية أوكرانية، إن هناك سماع دوى سلسلة انفجارات فى كييف وإطلاق صافرات الإنذار، وذلك وفق ما أفادت به فضائية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، عن انفجار ضخم قرب محطة قطارات كييف.

وأفاد مراسل إكسترا نيوز بموسكو، بأن وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أى بيان رسمى حول تفخيخ أوكرانيا لجميع الجسور

وقال فى تغطية إخبارية من هناك، إن القوات الروسية أكدت سيطرتها على مدينة خيرسون.

من ناحيتها، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قيام روسيا بطرد السفير الأمريكى لديها، على خلفية طرد واشنطن لدبلوماسيين روس.

وقال زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس الروسية: "ما زلنا نعمل على اتخاذ إجراءات الرد فى هذه المرحلة".

وأفادت زاخاروفا أن روسيا لا تزال تدرس الرد على طرد 12 موظفًا من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة وموظف فى الأمانة العامة للأمم المتحدة .