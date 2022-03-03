وزير الخارجية الأمريكى: أكثر من 174 ألف لاجئ غادرو أوكرانيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، آنتونتى بلينكن، إن أكثر من 174 ألف لاجئ غادروا أوكرانيا، وأضاف بلينكن فى كلمة له عقب اتصال مع وزير الخارجية الأوكرانى أن القوات الروسية تدمر "البنية التحتية الحيوية" فى أوكرانيا، مشيراً إلى أن مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين قتلوا وجرحوا فى الأحداث.





ودخلت العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية أسبوعها الأول، بالإعلان عن السيطرة على مدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل من جانب القوات الروسية التى بدأت زحفها فى الشرق الأوكرانى 24 فبراير، معلنة أن عملياتها تأتى لحماية المدنيين فى إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتسك ولوجانسك واللتين اعترفت موسكو الشهر الماضى باستقلاليهما.

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