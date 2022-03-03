الان احصل على تمويل خاص من منصة سلفة في المملكة 1443

منصة سلفة، يقدم الصندوق العربي السعودي لأبناء المملكة العربية السعودية، هذه المنصة الجديدة من نوعها؛ فنحن في عصر التطور الرقمي والتكنولوجيا الرقمية، حيث تتيح المنصة للشباب فرصة أخذ قروض إلكترونية دون الخوض في إجراءات معقدة وكثيرة، وهو الأمر الذي يسر الكثير من الشباب المقبلين على مشاريع تجارية أو زواج، حيث يتم تقديم المبالغ بصفة شهرية، في إجراءات عالية لحماية بيانات العميل والسرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف الكثير عن منصة سلفة.

منصة سلفة

منصة سلفة هي منصة من أكبر المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم قروض فورية وسريعة إلكترونيًا، ويتم ذلك عن طريق تقنيات عالية ومشفرة لجميع بيانات العملاء، وهذه المنصة ليست حكرًا للقطاع الحكومي فقط ولكن يمكن لموظفي القطاع الخاص التقديم عليها بكل سهولة، حيث تعمل المنصة بصورة دائمة على التواصل مع العملاء، وتقديم كل سبل تسهيل عملية القرض الإلكتروني.

طريقة التسجيل على منصة سلفة الإلكترونية

تتمتع منصة سلفة الإلكترونية بسهولة التسجيل وطلب القرض، حيث لا يواجه المتقدم على القرض أية صعوبة تذكر، وطريقة التسجيل كما يلي :-

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك، مثل الإسم، البريد الإلكتروني الخاص بك، رقم الهاتف المحمول ورقم الهوية.

تأكد من تمام صحة بياناتك الشخصية.

قم بالنقر على أيقونة طلب تمويل.

انتظر حتى يتم الرد عليك من منصة سلفة الإلكترونية.

وقد أفادت منصة سلفة الإلكترونية أنه بإمكان المتقدم على القرض من أخذ قرض آخر وذلك بعد سداد نصف قيمة القرض الأول.

شروط التقديم على قرض من منصة سلفة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

التقديم على القرض من 1000 ريال إلى 2000 ريال فقط.

أن يكون راتب المتقدم على السلفة أقل من لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم على رأس هيئة عمل لمدة لا تقل عن ثلاث شهور.

أن يتراوح عمر العميل من 18 إلى 60 عام.

أن تكون بطاقة هويته سارية وغير منتهية.

وبهذا نكون قد تحدثنا عن منصة سلفة الإلكترونية وعن أهدافها، وكيفية التسجيل عليها، وشروط التقديم على التمويل.