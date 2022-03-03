نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة جديدة ومستعملة بدون كفيل من شركة التيسير بالسعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركه التيسير في المملكة العربية السعودية قامت بعمل قرض مخصص للسيارات، وذلك بدون أي ضمان أو كفيل وبدون تحويل راتب، ويتم ذلك بشكل فوري وسهل عبر تقديم ثلاثة برامج من أجل التمويل، وهي المرابحة أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو 50 على 50 مع توفير جميع المميزات، ويقوم العميل على اختيار ما يحتاجه من نوع السيارة سواء إن كانت جديدة أو مستعملة، فمن خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام كل ما ياخص القرض للحصول على سيارة بدون ضمان، كما سنتحدث بالتفصيل عن الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارة من شركة التيسير بالسعودية.

ما هي مميزات تمويل سيارة من شركة التيسير؟

هناك الكثير من المميزات التي تتمتع بها المراحل الثلاثة من شركة التيسير وتلك المميزات هي كلًا من التالي:

أن الموافقة على التمويل تتم بشكل فوري خلال ساعات فقط. من المميزات أيضًا هي إمكانية السداد المبكر. سداد التمويل يكون سهل للغاية كما أنه متوفر بأكثر من طريقة. في حالة إذا تم اختيار تمويل السيارة وفقًا لمرحلة 50/50 فهنا يتم تقسيط الدفعة الأخيرة على أربعة وعشرين مع توفير إمكانية استبدال أو استرجاع السيارة. من أهم المميزات أيضًا هو التأمين الكامل للسيارات.

شروط التمويل للحصول على سيارة من شركة التيسير:

قامت الشركة بوضع مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على تمويل السيارات وتلك الشروط تكمن في كلًا من التالي:

ومن أهم الشروط للحصول على سيارة من شركة التيسير بأن عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام. كما يلزم بأن المتقدم يكون موظف في القطاعات الخاصة أو القطاع الحكومي، ويكون موظف لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر. يجب أيضا الحصول على رخصه قيادة المفعول. الدخل الشهري للمتقدم على السيارة بأن لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

خطوات التقديم لعمل قرض سيارة بدون كفيل:

الدخول على الموقع الرسمي لشركة التيسير. تقديم الطلب عبر الإنترنت وملئ نموذج التقديم بكافة البيانات المطلوبة. يتم أختيار نوع السيارة وأختيارها أيضا سواء جديدة أو مستعملة. عند مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات المرسلة، يتم أرسال العميل للشركة لأمضاء العقد.

خيارات تمويل السيارة من شركة التيسير:

التمويل الأول 50% الدفع الآن و50% لاحقا:

تعد طريقة التمويل الأولى هي دفع نصف المبلغ نقدي والنصف الأخر مؤجل على سنة أو سنتين، وتلك التمويل على السيارات الجديدة فقط، ومدة الدفع من 12 شهر وحتى 24 شهر، وذلك شامل التأمين، وتعد تلك التمويل الموافقة عليه سريعة وبدون كفيل مع أمكانية جدولة دفع الدفعة الثانية مع تطبيق الشروط والأحكام.

الأسئلة الشائعة حول تأجير السيارات:

ما هو التيسير المقدم لتمويل السيارات؟

شركة التيسير تقدم للعملاء التمويل الميسر للسيارة حتى يمتلكها، وذلك عبر طريق التمويل الميسر من خلال الكثير من الطرق والخيارات، أما عبر تقسيط شهري ثابت، أو مدفوعات سنوية على شكل ٥٠/٥٠ والبرامج التيسير تقدم للتمويل بمعدل نسبة الفوائد الثابتة وليست متغيرة التي تضاف لقيمة السيارة الأساسي.

تمويل السيارة بنظام الإيجار الشهري:

يعتبر تلك التمويل على السيارات المستعملة والجديدة أيضا، وهذا التمويل بنظام الأيجار المنتهي بالتمليك سواء سيارة جديدة أو سيارة مستعملة، وتعد مدة التمويل بالشهور كالتالي (12-24-36-48-60) شهر، ويعد التأمين يشمل أختيار طول مدة التمويل، ومن مميزات تلك التمويل الموافقة السريعة على التمويل، وأمكانية جدولة الدفعات، التمويل بدون كفيل، كما يمكن سهولة التمويل عبر الموقع الإلكتروني، مع إمكانية ارتجاع السيارة في أي وقت.

كم يستغرق الوقت للحصول على موافقة تمويل السيارة؟

شركة التيسير توفر لكم بسرعة الموافقة عند تقديم الطلب الخاص بتحويل السيارة سواء مستعملة أو سيارة جديدة ،حيث تقدم الموافقة الفورية عند التأكد من صحة البيانات التي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بشركة التيسير، على الفور يتم الأتصال بكم عبر المندوب المسؤول عن مبيعات السيارات بالمعرض.