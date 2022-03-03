بايدن: تصويت الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يظهر وحدة عالمية غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأربعاء، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إدانة روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، "يبين مدى الغضب العالمى من عدوان روسيا المروع على دولة مجاورة ذات سيادة، ويظهر اتحادا عالميا غير مسبوق".





وأضاف بايدن فى بيان نشره البيت الأبيض: "الغالبية العظمى من الدول حول العالم تدين حرب بوتن. تدرك الغالبية العظمى من الدول أن بوتن لا يهاجم أوكرانيا فحسب، بل إنه يهاجم أسس السلام والأمن العالميين، وكل ما تمثله الأمم المتحدة". وتابع: "وتدرك الغالبية العظمى من العالم أننا إذا لم نتصدى لروسيا بوتن، فلن يؤدى ذلك إلا إلى المزيد من الفوضى والعدوان على العالم. وقفت روسيا معزولة، بدعم من أربع دول وحشية وسلطوية فقط".

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