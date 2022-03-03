نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة نظام نور عمر الطفل لدخول المدرسة أو الروضة ومعرفة عمر رياض الاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كولي أمر أنت بحاجة الى أن تعرف العمر الصحيح لتسجيل أبنائك سواء في المدرسة بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية أو التسجيل بالروضات الحكومية المعتمدة والأهلية، وعملية التسجيل هذه تكون من خلال نظام نور المركزي الموقع الرسمي التابع الى الوزارة بشكل مباشر وهو من أهم وأشهر المواقع الحكومية بالمملكة.

في إطار متابعتي للشأن التعليمي في السعودية وجدت أن من أكثر الأشياء التي تشغل بال أولياء الأمور هو معرفة مواعيد وتوقيتات التسجيل الصحيحة في نظام نور، والأهم من ذلك معرفة مدي استحقاق الطفل أو وصولة للسن القانوني أو النظامي المعمولة به في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

لهذا حاولت توفير المساعدة بطريقة مباشرة لكل ولى أمر يريد احتساب عمر أطفاله ومعرفة مدى توافقهم مع مواعيد التسجيل سواء بالصف الأول الابتدائي أو التسجيل بالروضات كما أشرت سابقاً.

عمر الطفل لدخول المدرسة في نظام نور:

الدخول الى الآلة الحاسبة لمعرفة العمر بطريقة دقيقة (حساب العمر بالهجري).

لمعرفة العمر بطريقة دقيقة (حساب العمر بالهجري). قم باختيار اليوم والشهر والسنة الهجرية، التقويم الرسمي المعمولة به في المملكة كما بالصورة التالية.

قم بالنقر على احسب عمرك بعد تعبئة البيانات المشار إليها بالأسهم.

سوف يظهر لك عمر الطفل بالسنة واليوم والشهور.

بهذه الطريقة يمكنك أن تعرف اعمار أطفالك بكل دقة، ولكي تتمكن من تسجيلهم أما بالمرحلة الابتدائية عبر نظام نور المركزي أو تسجيلهم بالروضات بمرحلة رياض الأطفال.

في حال كانت لديك أي استفسارات يسعدني من خلال موقع ثقفني تقديم الدعم والمساعدة لجميع أولياء الأمور، نحن هنا بهدف المساعدة وتسهيل حصولك على الخدمات التي يقدمها النظام نور وغيرة.

معرفة مواعيد التسجيل في نظام نور:

توفر وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية العديد من قنوات ووسائل التواصل المختلفة مع المواطنين والمواطنات والمستفيدين من المجال التعليمي بشكل عام وحتى المقيمين على أراضي المملكة، حيث ينشط حساب الوزارة على تويتر بنشر العديد من التغريدات التي تخص الوزارة من فعاليات وندوات وأخبار وكل ما يخص الشأن التعليمي، يمكنك متابعة الحساب الرسمي للوقوف على مواعيد التسجيل التي تنشرها الوزارة والمتوقع لها الأيام المقبلة إن شاء الله.

تابع حساب وزارة التعليم بالمملكة على تويتر. تابع حساب موقع نظام نور على تويتر.

من خلال متابعتك لحساب الوزارة والتي وفرت من خلاله على مدار السنوات الماضية نشر التقويم الدراسي الجديد وتواقيت التسجيل بالروضات والمرحلة الابتدائية وحركات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات وخدمات أخرى تخص أولياء الأمور، كل هذا وأكثر توفر الوزارة في واحدة من أقوى الأنظمة التعليمية في الشرق الأوسط كمنظومة تعليمية أظهرت تماسكها وقوتها في ظل ازمة وجائحة كورونا التي أربكت العديد من الدول، لكن كانت السعودية الدولة العربية الأفضل في تقديم نموذج يحتذى به في تطبيق منظومة التعليم عن بعد والتأقلم سريعاً مع الجائحة وعدم تأثر المجال التعليمي كما هو حال دول مجاورة.