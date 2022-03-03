إضافة مشترك في التأمينات الاجتماعية | حاسبة التأمينات

إضافة مشترك في التأمينات الاجتماعية، حيث تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على توفير عدد من الخدمات الإلكترونية الهامة المرتبطة بمعاملات المواطنين اليومية داخل المملكة، وقد تم توفير خدمة إضافة مشترك بالتأمينات لأصحاب الأعمال الخاصة داخل الأراضي السعودية، حيث يتم تسجيل أي موظف جديد في التأمينات بعد أن يتم قبوله في جهة العمل وبدء مزاولة العمل مباشرة، فيمكن لصاحب العمل أن يقوم بتسجيل الموظف الجديد بشكل إلكتروني سريع عبر موقع المؤسسة ويتم ذلك بدون الحاجة للذهاب لمقر التأمينات، وسوف نوضح لكم خطوات إضافة مشترك في التأمينات الاجتماعية.

إضافة مشترك في التأمينات الاجتماعية

تتوفر خدمة إضافة مشترك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية في حالة عدم تسجيله من قبل، فالتسجيل بالتأمينات يتم بشكل إلكتروني من بين الخدمات الإلكترونية التي تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يتم تقديمها لأصحاب الأعمال بشكل مجاني من أجل إضافة الموظفين الجدد، ويتم التسجيل لهذه الخدمة من خلال التأمينات أون لاين بهذه الخطوات:

يجب أن يتم الدخول منصة التأمينات الاجتماعية من خلال ذلك الرابط: تسجيل دخول.

النقر على تبويب “تسجيل الدخول” من صفحة الموقع الأساسية.

تحديد نوع المستخدم للمنصة “أعمال”.

تسجيل البيانات التي تخص مشرف المنشأة والتي تشمل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

إدراج كلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على تبويب “تسجيل دخول”.

تحديد الاختيار على خدمة (إضافة أو استبعاد مشترك).

الضغط على إضافة مشترك لم يتم تسجيل حساب له من قبل في التأمينات.

تسجيل البيانات التي تطلبها المنصة مثل (رقم الاشتراك، اسم المنشأة باللغتين، رقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات الأخري).

الضغط على تنفيذ.

سوف يتم ظهور بيانات الشخص على أنه غير مسجل مما يستدعي إدخال البيانات التي تخصه مثل (الجنسية، الرقم الخاص بالحفيظة، الاسم الشخصي كاملًا، تاريخ الميلاد، ورمز المدينة، موقف الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه الشخص، وغيرها من البيانات الواجب تسجيلها بطريقة صحيحة).

ثم الضغط على إتمام الإضافة.

حاسبة الراتب الشهري للتأمينات

يمكن أن يتم التعرف على الراتب الشهري من خلال تطبيق حاسبة الراتب وخصم التأمينات الاجتماعية، حيث يسمح هذا التطبيق بحساب التفاصيل المرتبطة بالراتب، ومقدار الخصم الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والتعرف على صافي الراتب بعد الخصومات، ويمكن أن يتم التعرف علي هذه التفاصيل من خلال تحميل هذا التطبيق على الجوال.