كم يصرف الضمان الاجتماعي للفرد وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة كم يصرف الضمان الاجتماعي للفرد ؛ يعمل برنامَج الضمان الاجتماعي على توفير الرعاية للمواطنين ذات الدخل المنخفض وأيضاً العاطلين عن العمل وهو إلى ذلك يعمل على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة أعباء الحياة ويقوم الكثير من المستفيدين من برنامَج الضمان الاجتماعي بالتساؤل عن الضمان الاجتماعي الشهري التي يتم صرفه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذا ما سوف نتعرف إليه في مقالنا هذا بواسطة موقع ثقفني.

كم يصرف الضمان الاجتماعي للفرد

يتم تحديد صرف مبلغ الضمان الاجتماعي الشهري المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر المحتاجة للضمان على حسب عدد أفراد الأسرة وهذا يتم كالآتي:

في حالة إذا كان عدد الأفراد واحد فقط يتم صرف 1000 ريال سعودي.

إذا كان العدد اثنين يتم صرف مبلغ 1285 ريال سعودي.

عدد الأسرة ثلاث أفراد يتم صرف مبلغ 1570.

الأسر المكونة من أربع أفراد يتم صرف مبلغ 1855 ريال سعودي.

وأيضاً الأسر المكونة من خمس أفراد يتم صرف مبلغ 2140 ريال سعودي.

في حالة إذا كانت الأسرة مكونة من ست أفراد يتم صرف 2420 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ثماني أفراد يتم صرف 3000 ريال سعودي.

عدد الأسرة المكونة من تسع أفراد يتم صرف مبلغ 3280 ريال سعودي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي يجب توافرها كي يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي حيث إن هذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية إلا إذا كان المتقدم امرأة متزوجة من سعودي وأيضاً المطلقات والأرامل السُّعُودية التي تزوجت من زوج غير سعودي كما تم إعفاء الأيتام وأصحاب الإعاقات بشرط أن يكون لديهم بطاقة تنقل.

يشترط أن يكون المواطن المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السُّعُودية.

يجب أن يكون الدخل الخاص بالأسرة يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

لا بد من أن يكون المتقدم مستوفي لجميع الشروط لامتلاك الثروة.

يلزم أن يكون المتقدم من أسرة واحدة حتى تستفيد من الضمان الاجتماعي.

في حالة إذا كان المتقدم لديه أكثر من أسرة يتم تخصيص معاش لكل أسرة.

في حالة إذا كان رب الأسرة غير قادر على العمل بسبب إعاقة أو مرض يمنعه عن العمل يتم صرف الضمان الاجتماعي له.

كيفية حجز موعد في الضمان الاجتماعي

لقد قام برنامَج الضمان الاجتماعي المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة خدمة حجز موعد في الضمان الاجتماعي وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج المباشر للموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يتم اختيار صفحة حجز موعد.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي.

ملء كافة البيانات المطلوبة مع تحديد الموعد الخاص بالمتقدم.

ثم يتم بعد ذلك اختبار الوقت والتاريخ وذلك حتى يتم المراجعة بواسطة مكتب الضمان الاجتماعي.

وأخيراً يتم تسجيل طلب حجز موعد الضمان الاجتماعي.

كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

من الممكن أن يقوم المواطن بتحديث البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي وذلك يتم بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم تدوين كل من اسم المستخدم وأيضاً كلمة المرور وبعدها يتم الضغط على أيقونة دخول.

بعد ذلك يتم ظهور المِلَفّ الشخصي الخاص بالمواطن.

الضغط بعد ذلك على أيقونة تحديث البيانات.

ثم يتم ظهور جميع البيانات المسجلة بعدها يتم تغيير كل من رَقَم الجوال وأيضاً البريد الإلكتروني.

ثم يتم النقر على أيقونة إرسال.

وبذلك يتم تحديث البيانات وحفظها في قاعدة البيانات.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

توجد بعض الحالات التي يتم فيها إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وهذه الحالات تتمثل في الآتي:

في حالة إذا قام المواطن بالتنازل عن الراتب وذلك رسمياً.

إذا لم يقوم المواطن بتحديث البيانات التي تخص ه بشكل دائم.

في حالة وفاة المواطن المستفيد من الضمان الاجتماعي.

إذا تم إقامة المواطن في أحد دور الإيواء والعلاج.

إذا تم تسجيل البيانات بطريقة غير صحيحة.

في حالة رفض المواطن عرض عمل نقدم.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على كم يصرف الضمان الاجتماعي للفرد وأيضاً قمنا بالتعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي كم تعرفنا على طريقة حجز موعد في الضمان الاجتماعي وأيضاً طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي وأخيرا قمنا بالتعرف على الحالات التي يتم فيها إيقاف معاش الضمان الاجتماعي.