 تعرف على خطوات الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة بالمملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تواجد تمويل يمكنك الحصول عليه من خلال منصة تم إعدادها من قبل البنوك داخل المملكة، حيث أصبحت هذه المنصة من أكثر الأشياء التي يتحدث عن المواطنين داخل المملكة يتسألون عن كيفية الحصول على هذا التمويل وهل يحتاج إلى شروط، وهذا التمويل عبارة عن قرض صغير يمكنك أخذ دون أن تقوم بدفع فواتير، كما أن هذا القرض يوافق التعاليم الإسلامية التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يحتاج إلى أي ضمانات.

طرق الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة

تسعى المملكة على توفير سبل الراحة للمواطنين داخل المملكة، وأن هذه القروض يمكنك الحصول عليها دون الذهاب الى البنك عن طريق مجموعة من الخطوات:

قم بالبحث في جوجل عن اسم منصة سلفة.

بعد أن يتم فتح التطبيق حدد قيمة المبلغ المراد الحصول عليها.

قم بتحديد فترة السداد التي تستطيع سد قيمة القرض من خلالها.

قم بتسجيل كافة البيانات التي يحتاجها الموقع كما أنه يقوم بطلب تقديم مجموعة من المستندات ويتم ذلك كله من خلال المنصة.

سجل رقم حساب البنك الخاص بك ليتم تحويل المبلغ من خلال لهذا الحساب.

الشروط التي تم فرضها للحصول على تمويل من منصة سلفة

تم إعداد هذه المنصة لكي تساعد المواطنين على تكبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة كما تساعد الأسر الصغير على العيش، كما تساعد هذه المنظومة على الاكتفاء الذاتي للمواطنين، وتم إنشاء هذه المنظومة في الفترة التي انتشر بها فيروس كورونا مما سبب أزمة إلى بعض المواطنين في العيش حيث فقد عدد من المواطنين وظائفهم بسبب سرعة انتشار الفيروس، حيث يمكنك الحصول علي قرض بقيمة خمسة آلاف ريال بصورة فورية، ومن هذه الشروط: