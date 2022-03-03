عاجل- إجراء تصعيدى من البنك الدولى ضد موسكو وبيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المؤسسة المالية الدولية فى بيان صدر فى مقرّها بواشنطن، إنّه "فى أعقاب الهجوم الروسى لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكرانى، أوقف البنك الدولى كلّ برامجه فى روسيا وبيلاروسيا بمفعول فورى"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكان البنك الدولى يشارك فى تنفيذ 11 مشروعاً فى بيلاروسيا بقيمة إجمالية قدرها 1.15 مليار دولار. أما فى روسيا، فكان ينفّذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليوناً، وفق الموقع الإلكترونى للمؤسسة.
يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أطلق عملية عسكرية فى أوكرانيا قبل أسبوع، وقد أثارت تنديداً دولياً واسعاً وعقوبات غربية متزايدة ضد موسكو.
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