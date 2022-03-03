نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب بنك الراجحي الشروط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة ، الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية وتداول الأسهم في سوق البورصة السعودية ، وذلك عبر الانضمام لعائلة عملاء مصرف الراجحي ، ويمكن الاستفادة من كافة خدما بنك الراجحي بفتح حساب بالنوع المطلوب له ، ومن خلال مقالنا اليوم عن فتح حساب بنك الراجحي الشروط والخطوات ، نتعرف بالتفاصيل علي جميع شروط فتح الحساب لدي مصرف الراجحي والنقاط التفصيلية لفتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق التطبيق الخاص بمصرف الراجحي علي الهواتف الجوالة ، مع العلم أن الحساب يكون محدود الصلاحيات وللحصول علي كامل الصلاحية يجب زيارة أحد فروع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ، وعندها يمكن التعرف علي طريقة الحوصل علي قروض بنك الراجحي.

فتح حساب بنك الراجحي الشروط والخطوات

يمكن الآن التقدم للحصول علي حساب في بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع أو فتح الحساب أونلاين عبر تطبيق الراجحي وفق مجموعة الشروط التالية :

تقديم صاحب الطلب لإقرار عدم عمله بمنصب سياسي في ما سبق أو أي من أقارب الدرجة الأولي ” والد – والدة – زوج – زوجة – أبن – بنت “. المنصب السياسي هو كل عمل لدي الدولة علي الرتبة من الرابعة عشر فما فوق ، ورتبة لواء وأكبر من ذلك لدي الجهات العسكرية.

إقرار الصحة العقلية والأهلية وفق الشرع والنظام والقانون ، بما يخوله له فتح وإدارة حسابه المصرفي دون عون من الآخرين. في حال الكفيف أو الأمي أو المعاق ذهنياً ، يتطلب وجود معرف بالإجراءات البنكية.

تسجيل طلب فتح الحساب علي الموقع ليس إلزامياً للبنك بحقوق للعميل حتي يتم إشعاره رسمياً من قبل البنك.

يقر صاحب الحساب بالموافقة علي الاستخدام الشخصي لحسابه واستفادته وحده منه.

بالموافقة علي الاستخدام الشخصي لحسابه واستفادته وحده منه. يستوجب فتح حساب الراجحي أن تتوافر الهوية الوطنية أو الإقامة للأجانب وسارية الصلاحية.

معرفة وإقرار المشترك بصحة جميع البيانات المقدمة من قبله في النموذج الإلكتروني.

الوعي بأن الحساب المقدم محدود الصلاحية ولا يتم تحويله لحساب جاري عادي إلا بزيارته للفرع للتحديث و إضافة التوقيع.

كيفية فتح حساب في الراجحي عن طريق الراجحي اون لاين يستوجب الموافقة على الشروط السابقة واتباع الضوابط التالية.

ضوابط والتزامات فتح حساب الراجحي

يلتزم عميل بنك الراجحي ببعض المتطلبات عند تقديم طلب فتح حساب في بنك الراجحي عبر الموقع أو التطبيق بجانب شروط فتح حساب في مصرف الراجحي :

صاحب الحساب ملتزم بتقديم كل المعلومات المطلوبة من قبل البنك عند الطلب.

علي العميل تفويض بنك الراجحي للتحقق من صحة بياناته عبر الجهات المعنية في مركز المعلومات الوطني.

للبنك حق الاستفادة من بيانات العملاء في الأغراض المصرفية والرقابية فقط.

معرفة العملاء بوجود بعض الرسوم الخاصة بفتح الحساب عبر الإنترنت وفق لوائح البنك المركزي السعودي.

الوعي بعدم وجود تعهدات لدي البنك بخصوص الأداء والسرعة.

يقوم مصرف الراجحي بوضع منشور الاتفاقية المعدلة علي موقعه وإشعار العملاء بذلك ، واستمرار التعامل بالخدمات يعبر موافقة علي التعديلات.

أي بنود في الشروط والالتزامات تخضع لقوانين المملكة ويحال أي نزاع بشأنها إلي القضاء السعودي المختص.

يقر العميل بخلوه من أي إعاقة أو خلل أو مرض يستوجب رعاية خاصة ، وحال استحداث أيها يقوم بإخطار البنك مستندياً.

و شروط فتح حساب في الراجحي تستوجب قراءة جميع الشروط والأحكام بعناية.

خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي

يجب اتباع خطوات فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين والمواطنين كالآتي :

الدخول علي صفحة فتح حساب جديد علي موقع بنك الراجحي علي الإنترنت. الموافقة علي شروط فتح حساب في بنك الراجحي كما تم عرضها في الفقرتين السابقتين. تضغط علي خانة المربع بجوار عبارة ” أوافق على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية لفتح الحساب المصرفي “. تقوم باختيار الجنسية. يتم تحديد نوع الهوية / الإقامة. مليء بيان أرقام الهوية الوطنية أو الإقامة. كتابة رقم جوال صاحب الحساب ، سيكون مرتبط بعمليات حساب بنكي في مصرف الراجحي. ضرورة أن يكون رقم الجوال مسجل بنفس أرقام هوية العميل. ثم يتم وضع اسم صابح الحساب واللقب. كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل. تحديد أقصي مبلغ يتوقع للعملية علي مدار شهر. نطاق الدخل الشهر ي للعميل بالريال. أخيراً تقوم بالضغط علي زر التالي واتباع الخطوات.

سيصلك إشعار بـ فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي ويمكنك اتباع التعليمات للتفعيل وبدأ الاستخدام ، كما يمكنك فتح حساب ثاني في بنك الراجحي بنفس خطوات طريقة فتح حساب في بنك الراجحي.