نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج المديرية العامة للسجون القبول المبدئي 1443 لرتبة جندي العنصر النسائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف في المملكة العربية السعودية عن نتائج المديرية العامة للسجون لرتبة جندي العنصر النسائي على محرك البحث “جوجل”، وكانت قد صرحت المديرية العامة للسجون عبر الإدارة العامة للقبول المركزي عن إعلانها لنتائج القبول المبدئي لرتبة جندي للعنصر النسائي، ونحن نهتم في موقعنا بتوضيح كافة الوظائف الحكومية والخاصة السعودية لكل المواطنين الشباب الرجال والنساء في المملكة في إطار حرص الحكومة السعودية على توفير فرص عمل مناسبة للشباب تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية، والآن نوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة الإستعلام عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة جندي، فتابعونا.

شروط وظائف المديرية العامة للسجون

كانت قد أعلنت المديرية العامة للسجون منذ فترة عن وجود وظائف شاغرة للنساء على رتبة جندي على أن تتوفر في المتقدمة عدة شروط نوضحها لككم كالتالي:

أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة على الأقل أو مايعادلها والأفضلية لمن لديه مؤهلات أعلى.

وأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومقيمة بها,

وتتمتع بالسلوك الجيد وحسن الخلق وألا تكون قد حكم عليها في قضية مخلة بالشرف، وأن تملك هوية سارية.

ألا تكون قد انهيت خدمتها في وظيفة عسكرية من قبل.

يجب أن تكون متزوجة من سعودي.

اجتياز والنجاح في كافة الإختبارات.

لا بد من معادلة الشهادات التي تم الحصول عليها خارج المملكة.

ونوضح لكم الآن كيفية التسجيل في الوظائف التي تعلنها المديرية العامة للسجون للنساء على رتبة جندي، فقط عليك بإتباع كافة الخطوات المذكورة بالفيديو بالمرفق

نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي

من الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التقديم على الوظائف المذكورة بالأعلى ابتداءاً من يوم السبت 1443/07/04هـ الموافق 2022/02/05م حتى الخميس بتاريخ 1443/07/09هـ الموافق 2022/02/10م، ونوضح لكم الآن رابط الإستعلام عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة جندي للنساء، فقط اضغط على الرابط المظلل لينقلك إلى صفحة الإستعلام.

وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد ان وضحنا لكم كافة المعلومات عن وظائف مديرية السجون وكيفية التسجيل فيها والإستعلام عن نتائجها إلكترونياً بطريقة إلكترونية بسيطة، ونتمنى التوفيق لكل المتقدمين إلى الوظائف